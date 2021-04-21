Karabük Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, Esentepe Mahallesi Cebeci Kent apartmanında pozitif vakalar ve temaslılar tespit edildi.

İl Hıfzıssıhha Kurulunca hastalığın yayılmasının önlenmesi ve toplum sağlığının korunması amacıyla apartmanın 30 Nisan'a kadar karantinaya alınması kararlaştırıldı.

Apartmana giriş ve çıkışlar sınırlandırılırken, kamu kurum ve kuruluşları ile özel sektör çalışanı olan apartman sakinleri karantina süresince izinli sayılacak.