İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Şahinbey ilçesi Sarısalkım Mahallesi'nde R.Ş.'nin iş yerinde gümrük kaçağı tütün ve makaron satışı yapıldığını tespit etti.

Söz konusu adrese operasyon düzenleyen ekipler yaptıkları aramada 70 kilogram kaçak tütün, 949 bin 300 makaron, 1480 sigara kağıdı ve 33 paket nargile tütünü ele geçirdi.

Şüphelinin jandarmadaki işlemleri devam ediyor.