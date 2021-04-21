Haber Giriş: 21 Nisan 2021 Çarşamba 21:51Son Güncelleme: Kaynak: AA
Ardahan'da şiddetli rüzgar hayatı olumsuz etkiledi
[Fotoğraf: AA]
Ardahan'da şiddetli rüzgar bazı ev ve ahırların çatısına zarar verdi.
Kent merkezine bağlı Ömerağa, Otbiçen ve Mesedibi ile Göle ilçesinin Yavuzlar, Gedik, Çayırbaşı ve Esenyayla köylerinde şiddetli rüzgar bazı ev ve ahırların çatısına zarar verdi.
AFAD ekipleri, bu köylerde hasar tespit çalışması başlattı.
Etiketler: AFAD Meteoroloji
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