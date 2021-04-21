Haber Giriş: 21 Nisan 2021 Çarşamba 21:03Son Güncelleme: Kaynak: AA
Gaziantep'te hırsızlık yaparken yakalanan 3 zanlı tutuklandı
[Fotoğraf: DHA (Arşiv)]
Gaziantep'te bağ evinden hırsızlık yaparken suçüstü yakalanan 3 zanlı cezaevine gönderildi.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Şehitkamil ilçesi Bedirkent Mahallesi'nde bir bağ evinde şüpheli kişilerin olduğu ihbarı üzerine çalışma başlattı.
Bağ evine operasyon düzenleyen ekipler, Y.Ç, A.B ve M.K'yı suçüstü yakaladı.
Şüphelilerin araçlarında yapılan aramada çalıntı olduğu değerlendirilen 1 ısıtıcı, 150 metre uzunluğunda bakır kablo, 1 uydu anteni ve çeşitli ev eşyası ele geçirildi.
Daha önce 3 bağ evinden daha hırsızlık yaptığı belirlenen zanlılardan Y.Ç'nin "terör örgütüne üye olmak" suçundan diğer zanlıların ise hırsızlıktan kayıtlarının bulunduğu öğrenildi.
Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
Etiketler: Hırsızlık Jandarma Genel Komutanlığı
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