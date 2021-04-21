Feke-Saimbeyli yolu Yeşilvadi mevkisinde Yaşar M. yönetimindeki otomobil, İbrahim T. idaresindeki pikapla çarpıştı.

Kazada, otomobil şoförü ile araçtaki bir kişi olay yerinde hayatını kaybetti. Yaralı olarak Feke Devlet Hastanesine kaldırılan Ali Emre M. ise müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi.

Yaşar M.'nin kullandığı araçtaki yaralılardan durumu ağır olan Esra Y. ambulans helikopterle Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edilirken, Ayşe Y. ise ambulansla Adana'ya gönderildi.

Yaralanan pikap şoförünün tedavisi Kozan Devlet Hastanesinde sürüyor.