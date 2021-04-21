Haber Giriş: 21 Nisan 2021 Çarşamba 20:26Son Güncelleme: Kaynak: AA
Adana'da trafik kazası: 3 ölü, 3 yaralı
[Fotoğraf: İHA (Arşiv)]
Adana'nın Saimbeyli ilçesinde pikap ile otomobilin çarpışması sonucu aynı aileden 3 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.
Feke-Saimbeyli yolu Yeşilvadi mevkisinde Yaşar M. yönetimindeki otomobil, İbrahim T. idaresindeki pikapla çarpıştı.
Kazada, otomobil şoförü ile araçtaki bir kişi olay yerinde hayatını kaybetti. Yaralı olarak Feke Devlet Hastanesine kaldırılan Ali Emre M. ise müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi.
Yaşar M.'nin kullandığı araçtaki yaralılardan durumu ağır olan Esra Y. ambulans helikopterle Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edilirken, Ayşe Y. ise ambulansla Adana'ya gönderildi.
Yaralanan pikap şoförünün tedavisi Kozan Devlet Hastanesinde sürüyor.
Etiketler: Trafik Kazası
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