İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri kaçakçılığın men ve takibine yönelik çalışma başlattı.

Teknik ve fiziki takibin ardından ekipler, ilçedeki bir iş yerine operasyon düzenledi.

İş yeri ve önünde bulunan kamyonette yapılan aramada, 3 ton kaçak karışımlı akaryakıt ile pompa ele geçirildi.

Olayla ilgisi olduğu belirlenen bir şüpheli hakkında 5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanuna muhalefet suçundan adli işlem yapıldı.