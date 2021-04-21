Haber Giriş: 21 Nisan 2021 Çarşamba 18:28Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kilis'te trafik kazası: 2 yaralı
[Fotoğraf: AA]
Kilis'te şarampole yuvarlanan otomobildeki 2 kişi ağır yaralandı.
Kilis-İslahiye kara yolunun 5. kilometresinde Mahmut Ç. idaresindeki otomobil, şarampole yuvarlandı.
Kazada, sürücü ile otomobildeki Hasret Öksüz ağır yaralandı.
Olay yerine çağrılan 112 Acil Servis ekiplerince ilk müdahalesi yapılan yaralılar, Kilis Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Etiketler: Trafik Kazası
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