Haber Giriş: 21 Nisan 2021 Çarşamba 17:46Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Ordu’da kaçak makaron operasyonu: 2 gözaltı
[Fotğraf: İHA]
Ordu'nun Kabadüz ilçesinde 51 bin 400 bandrolsüz kaçak makaron ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.
Ordu İl Jandarma Komutanlığınca kaçakçılık suçları ile mücadele kapsamında yapılan denetimler neticesinde Kabadüz ilçesinde 2 şüpheliye ait iş yerinde kontrol ve denetleme yapıldı.
Yapılan kontrolde 51 bin 400 adet bandrolsüz kaçak makaron ele geçirildi.
Olayla ilgili yakalanan 2 şüpheli adli makamlara sevk edildi.
Etiketler: Jandarma Genel Komutanlığı Kaçakçılık Sigara
Sıradaki Haber
Çaldıkları muslukları satmaya götürürken yakalandılar
Yükleniyor lütfen bekleyiniz