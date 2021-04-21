Ordu İl Jandarma Komutanlığınca kaçakçılık suçları ile mücadele kapsamında yapılan denetimler neticesinde Kabadüz ilçesinde 2 şüpheliye ait iş yerinde kontrol ve denetleme yapıldı.

Yapılan kontrolde 51 bin 400 adet bandrolsüz kaçak makaron ele geçirildi.

Olayla ilgili yakalanan 2 şüpheli adli makamlara sevk edildi.