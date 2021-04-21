Haber Giriş: 21 Nisan 2021 Çarşamba 19:08Son Güncelleme: Kaynak: AA
Karabük'te çaya düşen 4 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Karabük'te oyun oynamak için gittiği çaya düşen çocuk yaşamını yitirdi.
Cumayanı köyünde arkadaşları ile Eskipazar Çayı kenarına oynamaya giden 4 yaşındaki çocuk dengesini kaybederek suya düştü.
Arkadaşlarının haber vermesi üzerine olay yerine gelen yakınları, bir süre çocuğu aradı.
Küçük çocuk, yaklaşık 2 kilometre ileride çalılıklara takılmış halde bulundu.
Olay yerinde yapılan ilk incelemede sağlık ekiplerince öldüğü belirlenen çocuğun cenazesi Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne getirildi.
Küçük çocuğun cenazesi, otopsinin ardından Cumayanı köyü mezarlığında toprağa verildi.
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