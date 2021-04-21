Haber Giriş: 21 Nisan 2021 Çarşamba 19:32Son Güncelleme: Kaynak: AA
Bursa'da trafik kazası: 4 ağır yaralı
[Fotoğraf: AA]
Bursa'nın İnegöl ilçesinde hafif ticari aracın beton direğe çarpması sonucu 4 kişi ağır yaralandı.
Kırsal Yeniceköy Mahallesi'nden İnegöl'e giden Mustafa G. idaresindeki hafif ticari araç, yol kenarındaki beton direğe çarptı.
Kazada yaralanan sürücü ile yanındaki 3 kişi araçta sıkıştı.
İtfaiye görevlilerinin müdahalesiyle sıkıştıkları yerden kurtarılan 4 kişi, 112 Acil Servis ekiplerince İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Yaralıların sağlık durumu ciddiyetini koruyor.
Etiketler: İtfaiye Trafik Kazası
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