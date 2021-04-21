Haber Giriş: 21 Nisan 2021 Çarşamba 20:50Son Güncelleme: Kaynak: AA
Adana'da kanadına ip dolanan yarasa kurtarılarak doğaya salındı
[Fotoğraf: AA]
Adana'da kanadına ip dolanan yarasa Doğa Koruma ve Milli Parklar ekiplerince kurtarıldı.
Doğa Koruma ve Milli Parklar Adana İl Müdürlüğü ekipleri, merkez Seyhan ilçesinde kanadına ip dolanan bir yarasa bulunduğu bilgisi üzerine harekete geçti.
Görevliler, üzerinde yavrusunu taşıyan yarasayı kanadına dolanan ipten kurtararak, doğaya saldı.
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