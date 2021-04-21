Haber Giriş: 21 Nisan 2021 Çarşamba 21:45Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kahramanmaraş'ta seyir halindeki tırın dorsesi yandı
[Fotoğraf: AA]
Kahramanmaraş'ta, seyir halindeki çelik kapı yüklü tırın dorsesi yandı.
Çelik kapı yüklü tırın dorsesinde, Kayseri-Göksun kara yolunda henüz belirlenemeyen bir sebeple yangın çıktı.
Dorseden dumanların yükseldiğini görenler durumu itfaiyeye bildirdi.
İhbar üzerine kaza yerine gelen Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerince söndürülen yangında dorse kullanılamaz hale geldi.
Etiketler: İtfaiye Trafik Kazası
Son Haberler
- 23:04
- 23:10
- 22:39
- 22:30
- 22:33
Sıradaki Haber
Tekirdağ'da kahvehanede tedbirleri ihlal edenlere para cezası
Yükleniyor lütfen bekleyiniz