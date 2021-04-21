Haber Giriş: 21 Nisan 2021 Çarşamba 22:19Son Güncelleme: Kaynak: AA
Çorum'da bir köy ile iki mahalle karantinaya alındı
[Fotoğraf: DHA (Arşiv)]
Çorum'da bir köy ile iki mahallede, koronavirüs tedbirleri kapsamında karantina uygulaması başlatıldı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulu, koronavirüs vakalarının artması nedeniyle Osmancık ilçesi Gökdere köyü ile köye bağlı İğdeyiçal ve Kızılkaya mahallelerine 10 gün boyunca giriş çıkışların yasaklanmasına karar verdi.
Ayrıca yerleşim birimlerinde ev ziyaretleri yapılmayacak.
Köyde yaşayanların temel ihtiyaçları, İlçe Jandarma Komutanlığınca karşılanacak.
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