Tekirdağ'da E.Y., sosyal medyadan tanıştığı bir kadının daveti üzerine gittiği adreste bir grup şüpheliyle karşılaştı.

Şüpheliler E.Y.'yi başka bir adrese götürerek, kredi ve banka kartlarında bulunan 30 bin lira ile cep telefonu ve bir miktar nakit parasını zorla aldı.

E.Y.'nin şikayeti üzerine harekete geçen polis ekipleri, 6 şüpheliyi gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 4'ü tutuklandı. 2'si ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.