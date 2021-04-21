Haber Giriş: 21 Nisan 2021 Çarşamba 23:05Son Güncelleme: Kaynak: AA
Zonguldak'ta kaçak kazı: 3 gözaltı
[Fotoğraf: AA]
Zonguldak'ta kaçak kazı yapan 3 kişi gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Merkez ilçesi Beycuma beldesi Osmanlı köyünde bazı kişilerin kaçak kazı yaptığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.
Ekipler, bölgede A.Ç, E.A. ve İ.Ç'yi suçüstü yakaladı.
Operasyonda, kazma, kürek, manivela ve makaralı caraskal ele geçirildi.
Şüpheliler hakkında "Kültür ve Tabiat Varlıkları Kanunu'na muhalefet" suçundan adli işlem başlatıldı.
Etiketler: Jandarma Genel Komutanlığı Kaçak Avcılık
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