Haber Giriş: 21 Nisan 2021 Çarşamba 23:31Son Güncelleme: Kaynak: AA
Ardahan'da bir köy karantinaya alındı
[Fotoğraf: DHA (Arşiv)]
Ardahan'ın Tunçoluk köyünde, koronavirüs tedbirleri kapsamında karantina uygulaması başlatıldı.
İl Hıfzıssıhha Kurulu, vaka artışı ve temaslı kişilerin fazla olması nedeniyle Tunçoluk köyünde salgının yayılmasının engellenmesi, sosyal izolasyon sağlanarak vatandaşların sağlığının korunması amacıyla 10 gün karantina uygulanmasına karar verdi.
Karantina kararın ardından jandarma ekiplerince köy giriş ve çıkışa kapatıldı.
Etiketler: Karantina Koronavirüs Koronavirüs Tedbirleri
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