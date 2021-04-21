Haber Giriş: 21 Nisan 2021 Çarşamba 23:24Son Güncelleme: Kaynak: AA
Antalya'da trafik kazası: 3 yaralı
[Fotoğraf: AA]
Antalya'nın Kaş ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.
Kalkan Mahallesi Kördere mevkisinde M.A'nın kullandığı otomobil, Ş.C. yönetimindeki otomobille çarpıştı.
Kazada, sürücüler ile M.A'nın aracında bulunan S.A. yaralandı.
Yaralılar, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Kaş Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Etiketler: Trafik Kazası
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