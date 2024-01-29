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Güncel
AA 29.01.2024 16:36

Elazığ'da asayiş uygulamalarında 10 kişi yakalandı

Elazığ'da gerçekleştirilen asayiş uygulamalarında 5' firari hükümlü 10 kişi yakalandı.

Elazığ'da asayiş uygulamalarında 10 kişi yakalandı
[Fotograf: AA]

Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, genel güvenlik ve asayişin sağlanması, suça konu unsurların tespiti ve şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma gerçekleştirdi.

Çalışma kapsamında çeşitli suçlardan haklarında hapis cezası bulunan 5 firari hükümlü ile 5 şüpheli yakalandı.

Şüphelilerin ev, iş yeri ve araçlarında yapılan aramalarda, 3 ruhsatsız tabanca, 24 fişek, 2 pompalı tüfek ve 24 kartuş ele geçirildi.

Haklarında kesinleşmiş hapis cezası olan 5 hükümlü işlemlerin ardından cezaevine gönderildi.

Gözaltına alınan 5 şüpheliden 4'ünün emniyetteki işlemleri sürerken 1'i sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

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