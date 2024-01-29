Şırnak'ta asayiş ve kaçakçılık operasyonlarında 27 şüpheliye adli işlem

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü, İl Jandarma Komutanlığı ve Habur Kara Hudut Kapısı Şubesi ekiplerince son bir haftada düzenlenen asayiş ve kaçakçılık operasyonlarında 27 şüpheli yakalandı.

Yapılan aramalarda, bir miktar uyuşturucu madde ve uyuşturucu kullanmaya yarayan aparat, gümrük kaçağı 16 bin 164 paket sigara, 3 bin 258 fişek, 241 elektronik sigara, 113 şarjör, 108 silah mühimmatı, 50 puro, 43 cep telefonu, 41 kilogram çay ve 30 tabanca ele geçirildi.

Şüpheliler hakkında adli işlem uygulandı.