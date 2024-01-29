Çok Bulutlu 2.2ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Güncel
AA 29.01.2024 16:27

Şırnak'ta asayiş ve kaçakçılık operasyonlarında 27 şüpheliye adli işlem

Şırnak'ta asayiş ve kaçakçılık operasyonlarında gözaltına alınan 27 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı.

Şırnak'ta asayiş ve kaçakçılık operasyonlarında 27 şüpheliye adli işlem

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü, İl Jandarma Komutanlığı ve Habur Kara Hudut Kapısı Şubesi ekiplerince son bir haftada düzenlenen asayiş ve kaçakçılık operasyonlarında 27 şüpheli yakalandı.

Yapılan aramalarda, bir miktar uyuşturucu madde ve uyuşturucu kullanmaya yarayan aparat, gümrük kaçağı 16 bin 164 paket sigara, 3 bin 258 fişek, 241 elektronik sigara, 113 şarjör, 108 silah mühimmatı, 50 puro, 43 cep telefonu, 41 kilogram çay ve 30 tabanca ele geçirildi.

Şüpheliler hakkında adli işlem uygulandı.

ETİKETLER
Şırnak
Sıradaki Haber
Şanlıurfa'da aranan 24 kişi yakalandı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
17:15
PKK'nın şehir yapılanmasına darbe: YPS'nin sözde sorumlusu yakalandı
17:09
Traktör altında kalan kişi ormancılar tarafından kurtarıldı
16:56
Çukurova Bölgesel Havalimanı'nın adı değiştirildi
16:51
Deniz ulaşımına "olumsuz hava" engeli: Çok sayıda sefer iptal
16:44
İETT otobüsünden dumanlar yükseldi, yolcular tahliye edildi
16:44
Enerji alanında düzenlemeler içeren kanun teklifi Meclis'te
Toronto'da sürüngen hayvan ve bitki fuarı düzenlendi
Toronto'da sürüngen hayvan ve bitki fuarı düzenlendi
FOTO FOKUS
Asrın felaketinden yeni görüntü
Asrın felaketinden yeni görüntü
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ