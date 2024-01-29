Konya'da balık boy limitine uymayan satıcılara ceza

Beyşehir İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü yetkilileri tarafından ilçe merkezinde balık satış noktaları denetlendi.

Tezgahlarda satışa sunulan deniz ve tatlı su ürünü balıkların boy limitine uygunluğu yapılan ölçümlerle tespit edildi.

Satıcılara tatlı su ürünlerinden sazan balığı için 40 santim, sudak ve kadife sazanı için 26 santim, tatlı su kefali için de 20 santim boy yasağı olduğu hatırlatılarak bu limitlerin altındaki su ürünlerinin sadece avlanmasının değil, satışının da cezai müeyyide gerektirdiği aktarıldı.

Yetkililer, sürdürülebilir su ürünleri ticaretinin yapılabilmesinin tek yolunun yasaklara uymaktan geçtiği hatırlatmasında da bulundu.