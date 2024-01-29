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Güncel
AA 29.01.2024 16:14

Konya'da balık boy limitine uymayan satıcılara ceza

Konya'nın Beyşehir ilçesinde ekipler sürdürülebilir su ürünleri ticaretinin devam edebilmesi için denetimlerini sürdürüyor. Balık boy limitine uymayan satıcılara cezai işlem uygulanıyor.

Konya'da balık boy limitine uymayan satıcılara ceza

Beyşehir İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü yetkilileri tarafından ilçe merkezinde balık satış noktaları denetlendi.

Tezgahlarda satışa sunulan deniz ve tatlı su ürünü balıkların boy limitine uygunluğu yapılan ölçümlerle tespit edildi.

Satıcılara tatlı su ürünlerinden sazan balığı için 40 santim, sudak ve kadife sazanı için 26 santim, tatlı su kefali için de 20 santim boy yasağı olduğu hatırlatılarak bu limitlerin altındaki su ürünlerinin sadece avlanmasının değil, satışının da cezai müeyyide gerektirdiği aktarıldı.

Yetkililer, sürdürülebilir su ürünleri ticaretinin yapılabilmesinin tek yolunun yasaklara uymaktan geçtiği hatırlatmasında da bulundu.

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