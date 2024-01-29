Karabük'te uyuşturucu operasyonu: 1 kişi tutuklandı

İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri `uyuşturucu veya uyarıcı madde temin ve ticaretinin önlenmesi` çalışmaları çerçevesinde operasyon düzenledi.

Adatepe Mahallesi'nde yapılan operasyonda durumundan şüphelenilen M.Y.'nin yapılan üst aramasında; yaklaşık 35 gram uyuşturucu madde ele geçirildi. Gözaltına alınan zanlı hakkında `uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti`, `uyuşturucu veya uyarıcı madde bulundurmak ve kullanmak` suçlarından işlem yapılırken, şahıs çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Karabük T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na konuldu.