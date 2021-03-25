Haber Giriş: 25 Mart 2021 Perşembe 15:39Son Güncelleme: Kaynak: AA
Elazığ'da 11 köy yolu ulaşıma açıldı
[Fotoğraf: AA]
Elazığ'da kar nedeniyle kapanan 11 köy yolu ulaşıma açıldı.
İl Özel İdaresinden alınan bilgiye göre, gece saatlerinden itibaren etkisini artıran kar nedeniyle kapanan köy yolların açılması için ekipler çalışma başlattı.
Baskil'de 6, Sivrice ilçesinde 5 köy yolunda çalışmalar sonucu yeniden ulaşım sağlanmaya başladı.
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