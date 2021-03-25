İl Özel İdaresinden alınan bilgiye göre, gece saatlerinden itibaren etkisini artıran kar nedeniyle kapanan köy yolların açılması için ekipler çalışma başlattı.

Baskil'de 6, Sivrice ilçesinde 5 köy yolunda çalışmalar sonucu yeniden ulaşım sağlanmaya başladı.