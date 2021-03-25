Haber Giriş: 25 Mart 2021 Perşembe 15:30Son Güncelleme: Kaynak: AA
Batı Karadeniz ile Sakarya'nın doğusunda yarın yoğun kar yağışı bekleniyor
[Fotoğraf: AA]
Batı Karadeniz ile Sakarya'nın doğusunda yarın yoğun kar yağışı tahmin ediliyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan duyuruya göre, Bolu çevreleri ile Zonguldak, Bartın, Düzce ve Karabük'ün yüksek kesimleri, Kastamonu'nun kuzeyi ve Sakarya'nın doğusunda kuvvetli ve yer yer yoğun kar yağışı öngörülüyor.
Ulaşımda aksamalar, buzlanma ve don gibi muhtemel olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.
Etiketler: Kar Yağışı
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