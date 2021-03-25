Mahirağa Mahallesi Erdem Sokak'ta oturan Nizamettin Sevim (64), yaklaşık bir yıldır bahçesinden ayrılmayan ve kendisine rahatsızlık veren bir sokak köpeğini kovalamak istedi.

Bu sırada aniden saldıran köpeğe karşılık veremeyen Sevim, el, ayak ve yüzünden yaralandı.

Çevredekilerin yardımıyla kurtarılan Sevim, 112 Acil Sağlık ekiplerince Düzce Atatürk Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Sevim'in yüzünde ve burnunda ciddi yaralanmalar olduğu öğrenildi.