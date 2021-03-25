Haber Giriş: 25 Mart 2021 Perşembe 14:31Son Güncelleme: Kaynak: AA
Adana'da Suriyeli kadın tarlada bıçakla öldürülmüş halde bulundu
[Fotoğraf: AA]
Adana'nın Ceyhan ilçesinde, Suriyeli kadın tarlada bıçakla öldürülmüş halde bulundu.
Yalak Mahallesi'ndeki tarlada bir kadının hareketsiz yattığını görenler durumu yetkililere bildirdi.
İhbar üzerine olay yerine sevk edilen jandarma ve 112 Acil Servis ekipleri, Suriye uyruklu İslim Ahmet'in bıçakla öldürüldüğünü belirledi.
İncelemenin ardından ceset, Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
Jandarma, olayla ilgili bir şüpheliyi gözaltına aldı.
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