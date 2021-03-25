Adana İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Ceyhan ilçesi Sarıbahçe Mahallesi'nde bir şüphelinin aracında ruhsatsız silah bulundurduğu bilgisi üzerine harekete geçti.

Ekipler, F.D'nin kullandığı araçta yaptığı aramada, ruhsatsız tabanca, 10 mermi ve bir şarjör ele geçirdi.

Sürücü belgesi olmadığı için cezai işlem de uygulanan şüpheli gözaltına alındı.