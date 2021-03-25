Haber Giriş: 25 Mart 2021 Perşembe 14:14Son Güncelleme: Kaynak: AA
Adana'da aracında ruhsatsız tabanca ele geçirilen zanlı yakalandı
[Fotoğraf: AA]
Adana'da bir araçta ruhsatsız tabanca ele geçirildi, şüpheli gözaltına alındı.
Adana İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Ceyhan ilçesi Sarıbahçe Mahallesi'nde bir şüphelinin aracında ruhsatsız silah bulundurduğu bilgisi üzerine harekete geçti.
Ekipler, F.D'nin kullandığı araçta yaptığı aramada, ruhsatsız tabanca, 10 mermi ve bir şarjör ele geçirdi.
Sürücü belgesi olmadığı için cezai işlem de uygulanan şüpheli gözaltına alındı.
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