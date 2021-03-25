Haber Giriş: 25 Mart 2021 Perşembe 13:48Son Güncelleme: Kaynak: AA
Edirne'de Yunanistan'a kaçmaya hazırlanan 2 FETÖ şüphelisi yakalandı
[Fotoğraf: AA]
Edirne'de yasa dışı yollardan Yunanistan'a gitmeye hazırlanan 2 Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) şüphelisi yakalandı.
Edirne'de alınan bilgiye göre, güvenlik güçleri İpsala ilçesi Esetçe beldesi yakınlarında şüphe üzerine bir taksiyi durdurdu.
Kimlik kontrolünde, takside yolcu olarak bulunan M.Ç'nin "FETÖ silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan arandığı, N.Ç'nin ise aynı suçtan yargılandığı belirlendi.
Gözaltına alınan şüpheliler İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.
Etiketler: FETÖ
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