Haber Giriş: 25 Mart 2021 Perşembe 13:30Son Güncelleme: Kaynak: AA
Hendek'te karla mücadele çalışmaları sürüyor
[Fotoğraf: AA]
Hendek Belediyesi, ilçede etkisini gösteren karın ardından yol açma çalışmalarını sürdürüyor.
Özellikle yüksek kesimlerde etkili olan yağışın ardından teyakkuza geçen ekipler, günlük yaşamın aksamaması ve yolların açık kalması için yoğun mesai harcıyor.
Kar küreme araçları ve iş makineleriyle yolları açan ekipler, Bakacak, Kurtuluş, Yeniyayla, Dikmen ve Göksu mahallerinde çalışma yürütüyor.
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