2021 AÖL sınav giriş ekranı... Açık lise online sınav giriş ekranına nasıl ulaşılır?
AÖL için sınav tarihleri belli oldu. Açık Öğretim Lisesi 2. dönem sınavları ne zaman yapılacak? AÖL sınavları 25 Mart tarihinde başlayacak ve 29 Mart’a kadar devam edecek. AÖL sınav tarihleri 2021...
Açık Öğretim Lisesi ikinci dönem sınavlarının ne zaman yapılacağı açıklandı. AÖL sınavlarına 25 Mart'tan itibaren erişim sağlanabilecek.
AÖL sınavları online yapılacak
AÖL sınavları çevrim içi (online) olarak gerçekleştirilecek. Açık Öğretim Okulları’nda okuyan öğrenciler, sınavlara Açıköğretim Okulları Bilgi Yönetimi Sistemi üzerinden erişim sağlayacak.
AÖL sınav giriş sistemi için tıklayınız.
Öğrenciler, T.C. kimlik numara ve şifreleri ile AÖK Bilgi Yönetim Sistemine online sınav kapasitesinde giriş yaparak online sınav uygulamasına katılacaklar.
AÖL sınavları ne zaman?
Açık öğretim kurumları 2020-2021 eğitim öğretim yılı 2. dönem sınavları için online sınav sistemi 25.03.2021 (saat 09.30’dan) - 29.03.2021 (saat 23.59’a kadar) tarihleri arasında açılacak.