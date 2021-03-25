Kadıköy'de alınan bilgiye göre, Fahrettin Kerim Gökay Caddesi'ndeki bir oto galeriye, kimliği henüz belirlenemeyen kişiler silahla ateş edip kaçtı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Galeride ve çevresinde incelemede bulunan ekipler, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Saldırıda, galeri önünde park halinde bulunan 2 araçta hasar oluştu.