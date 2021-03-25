Haber Giriş: 25 Mart 2021 Perşembe 13:17Son Güncelleme: Kaynak: AA
Bolu'da kaçak balık avlayan kişiye 5 bin 455 lira ceza verildi
[Fotoğraf:AA]
Bolu'nun Mengen ilçesinde kaçak balık avlayan kişiye 5 bin 455 lira para cezası uygulandı.
İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamada, sazangiller, kadife, siraz, yayın, tatlısu kefali (akarsular hariç) türlerinin 15 Mart-15 Haziran tarihlerinde avcılığı, satışı ve naklinin yasak olduğu belirtildi.
Mengen Tarım ve Orman Müdürlüğüne bağlı su ürünleri kontrol görevlilerince denetim yapıldığı bildirilen açıklamada, 52 sazan yakaladığı belirlenen kişiye 5 bin 455 lira idari para cezası uygulandığı, balıkların ise göle bırakıldığı kaydedildi.
Bolu İl Tarım ve Orman Müdürü İzzet Murat, yasaklı dönemde ekipler tarafından denetimlerin süreceğini ifade etti.
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