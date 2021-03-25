Haber Giriş: 25 Mart 2021 Perşembe 13:09Son Güncelleme: Kaynak: AA
Barış Pınarı bölgesinde 2 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi
[Fotoğraf: AA]
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Barış Pınarı bölgesinde 2 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.
MSB'nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Huzur ve güven ortamını bozmak için Barış Pınarı bölgesine saldırı ve sızma girişiminde bulunan 2 PKK/YPG'li terörist, kahraman komandolarımız tarafından etkisiz hale getirildi." ifadesine yer verildi.
Etiketler: Milli Savunma Bakanlığı PKK/YPG PKK/KCK Terörle Mücadele
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