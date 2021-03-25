Türkiye'den 2021'in ocak ve şubat aylarında Rusya, Almanya ve Vietnam başta olmak üzere 30 ülkeye 36 milyon 672 bin 970 dolarlık Karadeniz somonu ihraç edildi.

Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliği (DKİB) verilerinden yapılan derlemeye göre, yılın ilk iki ayında 30 ülkeye 7 bin 376 ton Karadeniz somonu satıldı.

Karadeniz somonu ihracatı, 4 bin 195 ton karşılığı 22 milyon 494 bin 67 dolar döviz girdisi elde edilen ocak-şubat 2020'ye göre miktar bakımından yüzde 76, değer bakımından yüzde 63 artış gösterdi.

Rusya, Almanya ve Vietnam, en fazla dış satım yapılan ülkeler olarak sıralandı.

Bu dönemde Rusya'ya 20 milyon 193 bin 110 dolar karşılığında 4 bin 244 ton Karadeniz somonu satıldı. Rusya'yı 10 milyon 222 bin dolarla Almanya, 2 milyon 49 bin dolarla Vietnam izledi.

Geçen yılın ilk iki ayından farklı olarak İspanya, Beyaz Rusya ve Azerbaycan-Nahçıvan'a da Karadeniz somonu ihraç edildi.

"Yeni pazarlara ihracat yapabilmek için çalışıyoruz"

DKİB Yönetim Kurulu Üyesi ve Su Ürünleri Sektör Komitesi Başkanı İsmail Kobya, AA muhabirine, kafeslerde yetiştirilen ve "gökkuşağı alabalığı" olarak bilinen Karadeniz somonunun yurt dışında büyük ilgi gördüğünü söyledi.

İhracatın geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 63 arttığına işaret eden Kobya, bu artışın yıl içinde devam edeceğinden umutlu olduklarını belirtti.

Kobya, "Karadeniz somonunun Rusya pazarında artık marka haline geldiğini söyleyebiliriz. İhraç edilen balıklar büyük beğeniyle tüketiliyor. İhracatçılarımız bu anlamda güzel geri dönüşler alıyorlar. Amacımız, Avrupa Birliği ve Uzak Doğu ülkelerinin yer aldığı pazarlarda da bu ilgiyi yakalayabilmek. Yeni pazarlara ihracat yapabilmek için çalışıyoruz." dedi.