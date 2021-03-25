Kentte dün akşam saatlerinde başlayan kar yağışı nedeniyle ulaşıma kapanan Akdağmadeni, Aydıncık, Kadışehri, Çekerek, Saraykent, Şefaatli ve Sorgun ilçelerine bağlı 180 köy yolunda ekiplerin çalışması sürüyor.

İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Nazif Yılmaz, AA muhabirine, ekiplerin sabah saatlerinden itibaren yol açma çalışmalarını sürdürdüğünü belirterek, "Yaklaşık 120 köyümüzün yolunu tekrar ulaşıma açtık, inşallah akşama kadar bütün köy yollarımızda ulaşım sağlanacak. Ancak bazı bölgelerde kar yağışının sürmesi ve sürgün oluşmasından dolayı bazı yollarımız tekrar kapanabiliyor." dedi.

Yılmaz, ekiplerin yolda kalan tır, minibüs ve otomobilleri çekerek vatandaşlara yardımcı olduğunu da katardı.