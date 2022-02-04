Haber Giriş: 4 Şubat 2022 Cuma 15:08Son Güncelleme: Kaynak: AA
Elazığ ve Şırnak'ta 8 yerleşim yerinin yolu kapandı
[Fotoğraf: Arşiv]
Elazığ ve Şırnak'ta kar ve tipi nedeniyle 8 yerleşim biriminin yolu ulaşıma kapandı.
Elazığ İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre, kar yağışı sonucu Sivrice ilçesinde 6 köy ile ulaşım sağlanamıyor.
Kapalı yolların açılması için ekiplerin çalışması sürüyor.
Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde de 5 gündür etkili olan kar nedeniyle Gökçe ve Yeşilöz köylerinin yolu ulaşıma kapandı.
Kar kalınlığının yer yer 1 metreye ulaştığı bölgede, kapanan yolların ulaşıma açılması için ekipler yoğun çalışma yürütüyor.
Etiketler: Elazığ Kar Yağışı Şırnak Ulaşım
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