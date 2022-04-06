Bir istihbaratı değerlendiren İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kültür ve tabiat varlıkları kaçakçılığına yönelik operasyon gerçekleştirdi.

Edremit'te tarihi eser kaçakçılığı yaptığı tespit edilen 2 şüphelinin iş yerinde ve aracında yapılan aramalarda tarihi eser niteliği taşıdığı değerlendirilen 587 sikke ele geçirildi.

Gözaltına alınan 2 şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.