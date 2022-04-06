Haber Giriş: 6 Nisan 2022 Çarşamba 11:39Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
İETT'ye zam mı geldi? İETT öğrenci akbili ve abonman ne kadar oldu?
İstanbul'da toplu ulaşıma yüzde 40 zam yapıldı.
Taksimetre açılışı 9.8 TL, kısa mesafe ücreti 28 TL oldu
Tam bilet 5.48 TL'den 7.67 TL'ye,
Tam abonman 430 TL'den 602 TL'ye
Öğrenci abonman 78 TL'den 109 TL'ye
İlk aktarma 3.92'den 5.48 TL'ye çıkarılması önerildi.
Sarı taksi açılış ücreti 7 TL'den 9.8 TL'ye,
Taksi kısa mesafe ücreti 20 TL'den 28 TL'ye,
Minibüs indi-bindi 3.75 TL'den 5.25 TL'ye çıkarıldı.
Okul servis ücreti 0-1 km 396 TL'den 554 TL'ye,
Personel servis ücreti 211 TL'den 295 TL'ye
Taksi Dolmuş (Kadıköy-Bostancı) 7.25 TL'den 10 TL'ye çıkarıldı.
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