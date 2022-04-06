Yozgat İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, şüpheli A.Ö'nün evinde uyuşturucu madde imal ve ticareti yaptığı, ruhsatsız av tüfekleri sattığı ihbarı üzerine operasyon düzenledi.

Yozgat Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında düzenlenen operasyonda A.Ö. gözaltına alındı.

Evde yapılan aramada, 1 hassas terazi, 2 gram kenevir tohumu, 3 ruhsatsız av tüfeği, 1 otomatik av tüfeği ve şarjörü, 13 av tüfeği kartuşu, 1 kuru sıkı tabanca, 5 kuru sıkı tabanca mermisi ve uyuşturucu madde içiminde kullanılan malzemeler ele geçirildi.

Faturasız kuru sıkı tabanca bulundurmaktan 2 bin 356 lira ceza kesilen ve hakkında "Uyuşturucu madde imal ve ticareti" suçundan adli işlem yapılan şüpheli, serbest bırakıldı.