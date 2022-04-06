Haber Giriş: 6 Nisan 2022 Çarşamba 11:42Son Güncelleme: Kaynak: AA
Manisa'da kaçak sigara ele geçirildi
[Fotoğraf: AA]
Manisa'nın Köprübaşı ilçesinde bir iş yerine düzenlenen baskında kaçak sigara ele geçirildi.
Manisa İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri Borlu Mahallesi'nde bir bakkala baskın düzenlendi.
Ekiplerce iş yerinde ve şahsa ait otomobilinde yapılan aramada, 1933 adet sarma sigara, 1800 boş makaron, 30 kaçak sigara, 2 kilogram 500 gram kuru kıyılmış tütün ve 609 muhtelif içerikli hap ele geçirildi.
Gözaltına alınan iş yeri sahibi A.A'nın (55) işlemleri devam ediyor.
Etiketler: Manisa Kaçakçılık
Son Haberler
- 12:58
- 12:57
- 12:56
- 13:00
- 12:55
Sıradaki Haber
İETT'ye zam mı geldi? İETT öğrenci akbili ve abonman ne kadar oldu?
Yükleniyor lütfen bekleyiniz