Ekiplerce iş yerinde ve şahsa ait otomobilinde yapılan aramada, 1933 adet sarma sigara, 1800 boş makaron, 30 kaçak sigara, 2 kilogram 500 gram kuru kıyılmış tütün ve 609 muhtelif içerikli hap ele geçirildi.

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