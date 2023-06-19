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Güncel
AA 19.06.2023 13:28

Edirne'de lavanta tarlalarında hasat başladı

Edirne'de çiçeklenme evresi tamamlanan lavanta tarlalarında hasat mesaisi başladı. Kentte, Tarım ve Orman Bakanlığı Trakya Tarımsal Araştırma Enstitüsünce 2015 yılında deneme ekimiyle başlayan lavanta üretim alanları artıyor.

Edirne'de lavanta tarlalarında hasat başladı
[Fotograf: AA]

Enstitünün Lozan Caddesi'nde hasat olgunluğuna gelen lavantalar, Trakya Tarımsal Araştırma Enstitü, Edirne Ziraat Odası, Edirne Ticaret Borsası ve Trakya Kalkınma Ajansı işbirliğinde yapılan projeyle alınan biçim makinesiyle hasat edildi.

Hasadın 2 hafta sürmesi bekleniyor

Tarlada ilk hasadı, Edirne Ziraat Odası Başkanı Hüseyin Arabacı yaptı.

Kent genelinde yaklaşık 1000 dönümde ekilen lavantada hasadın 2 hafta sürmesi bekleniyor.

Trakya Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürü Doç. Dr. Adnan Tülek, mor tarlalarda hasat çalışmalarına başlandığını söyledi.

Üreticilere verimli bir hasat temennisinde bulunan Tülek, "Lavantaların yüzde 80 çiçeklenmeye gelmesiyle hasada başladık. Hasat edilen üründen uçucu yağ elde edilecek. Edirne Valiliği himayesinde enstitümüz Edirne Ziraat Odası, Edirne Ticaret Borsası ve Trakya Kalkınma Ajansı işbirliğinde yapılan bir projeyle hasat makinesi alındı. Burada da hasat gerçekleştiriyor" diye konuştu.

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Edirne'de lavanta tarlalarında hasat başladı

Alternatif tarım ürünlerinin artırılması hedefleniyor

Edirne Ziraat Odası Başkanı Hüseyin Arabacı ise kentte tarımsal çeşitliliğin artırılması için çalışmalar yapıldığını dile getirdi.

Lavanta tarımının kent genelinde yaygınlaştığını belirten Arabacı, şöyle konuştu:

"Üreticilerin zayıf arazileri değerlendirmesi ve buralarda daha iyi ürünler yetiştirmesini istiyoruz. Lavantanın özellikle kurak senelerde alternatif ürün olacağını düşünüyoruz. Proje kapsamında alınan makinenin işletmesini yapıyoruz aynı zamanda bir distilasyon ünitesi kuruluyor. Üreticilerimizin önünü açmak alternatif ürünler yaratmak adına böyle bir proje yapıldı."

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