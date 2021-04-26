Haber Giriş: 26 Nisan 2021 Pazartesi 20:45Son Güncelleme: Kaynak: AA
Edirne'de kayıp kişinin cesedi Tunca Nehri'nde bulundu
[Fotoğraf: AA (ARŞİV) ]
Edirne'de 80 yaşındaki kayıp kişinin cesedi, Tunca Nehri'nde bulundu.
Yaklaşık 1 haftadır kayıp olan merkeze bağlı Yolüstü köyünde yaşayan Abdi Özer'i (80) arama çalışmalarına, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ve jandarma su altı ekiplerince Tunca Nehri'nde devam edildi.
Ekipler, tarama faaliyetleri kapsamında Özer'in cesedine ulaştı.
Sudan çıkartılan ceset, cumhuriyet savcısının incelemesin ardından Edirne 1. Murat Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Yolüstü köyünde yaşayan Nejat Özer, İl Jandarma Komutanlığına başvurarak babası Abdi Özer'in Tunca Nehri kıyısındaki balıkçı teknesinin yerinde olmadığını, babasından haber alamadığını bildirmiş, bunun üzerine nehirde arama çalışması başlatılmıştı.
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