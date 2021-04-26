Haber Giriş: 26 Nisan 2021 Pazartesi 20:42Son Güncelleme: Kaynak: AA
Balıkesir açıklarında Türk kara sularına geri itilen 61 sığınmacı kurtarıldı
[Fotoğraf: AA]
Balıkesir'de, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen 61 sığınmacı karaya çıkarıldı.
Ayvalık ilçesi açıklarında lastik botta sığınmacıların bulunduğu bilgisini alan Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri bölgeye ulaştı.
Midilli Adası'na gitmeye çalışırken Yunanistan sahil güvenlik unsurlarınca Türk kara sularına itildiği öğrenilen 61 sığınmacı, Cunda Adası'ndaki Sahil Güvenlik Komutanlığı Merkezine getirildi.
Sığınmacılara giysi, yiyecek, içecek ve tıbbi malzeme yardımında bulunuldu.
Etiketler: Suriyeli Sığınmacı Düzensiz Göçmenler
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