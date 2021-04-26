Van'da lise öğrencisi hurda malzemelerden araç yaptı

Van'da lise öğrencisi hurda malzemelerden araç yaptı

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Zanlılardan 4'ü, savcılık sorgusu sonrasında salıverildi. Nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkartılan Zaker Alizadeh ve Faryad Yakqubi ise tutuklandı.

Şüphelilerden 7'si, emniyetteki ifadelerinin ardından savcılık talimatı ile serbest bırakılırken, 6'sı ise adliyeye sevk edildi.

Geçit Mahallesi'nde, konteyner barınma alanında bulunan Afganistan uyruklu iki aile arasında dün meydana gelen olayın ardından yakalanan 13 zanlının, emniyetteki işlemleri tamamlandı.

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