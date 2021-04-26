Haber Giriş: 26 Nisan 2021 Pazartesi 20:05Son Güncelleme: Kaynak: AA
Çanakkale açıklarında Yunanistan unsurlarınca geri itilen 44 sığınmacı kurtarıldı
[Fotoğraf: AA]
Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde Yunan unsurları tarafından Türk kara sularına geri itilen 44 sığınmacı kıyıya çıkarıldı.
Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Burunucu Burnu açıklarındaki lastik botta bir grup sığınmacı olduğunu tespit etti.
Yunan sahil güvenlik unsurlarınca Türk kara sularına itildiği belirlenen 44 sığınmacı kurtarıldı.
Sığınmacılar, yasal işlemlerinin ardından Ayvacık Yabancıları Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.
Etiketler: Suriyeli Sığınmacı Sahil Güvenlik
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