Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, illerde 100 bin nüfusa karşılık gelen haftalık vaka sayısını gösteren yeni haritayı paylaştı. İstanbul 854 bin 75 ile ilk sıraya yerleşti.

İllere göre haftalık Covid-19 vaka sayısı, her 100 bin kişide İstanbul'da 854,75, Ankara'da 567,88, İzmir'de 335,09 oldu.