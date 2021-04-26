Haber Giriş: 26 Nisan 2021 Pazartesi 20:00Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
İl il koronavirüs vaka haritası açıklandı... Türkiye geneli yeni koronavirüs vaka haritası...
Koronavirüs vaka haritası güncellendi. Sağlık Bakanı Koca, 17-23 Nisan arasında illere göre her 100 bin kişide görülen COVID-19 vaka sayılarını açıkladı. Türkiye geneli koronavirüs vaka haritası...
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, illerde 100 bin nüfusa karşılık gelen haftalık vaka sayısını gösteren yeni haritayı paylaştı. İstanbul 854 bin 75 ile ilk sıraya yerleşti.
İllere göre haftalık Covid-19 vaka sayısı, her 100 bin kişide İstanbul'da 854,75, Ankara'da 567,88, İzmir'de 335,09 oldu.
İllerimizde 100.000 nüfusa karşılık gelen haftalık vaka sayısını gösteren insidans haritamızı aşağıda görebilirsiniz. Tedbir ve kısıtlamalar etkisini daha çok gösterecek. pic.twitter.com/VMLOGvVXXy— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) April 26, 2021
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