Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "19.04.2021'de Tuzla'da karaya oturan Hoegh Pusan isimli gemi, ekiplerimizce yapılan incelemenin ve balıkadamlarımızın karinadaki yırtıkları kapatması sonrası Şark, Gemi Kurtaran, Kurtarma 7-8 römorkörleri ile Kıyem 3 botumuzun iştirak ettiği çalışmalar sonucu saat 18.00'de yüzdürüldü" denildi.