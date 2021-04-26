Haber Giriş: 26 Nisan 2021 Pazartesi 19:54Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Tuzla'da karaya oturan gemi yüzdürüldü
[Fotoğraf: DHA]
19 Nisan'da Tuzla'da karaya oturan gemi yüzdürüldü.
Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "19.04.2021'de Tuzla'da karaya oturan Hoegh Pusan isimli gemi, ekiplerimizce yapılan incelemenin ve balıkadamlarımızın karinadaki yırtıkları kapatması sonrası Şark, Gemi Kurtaran, Kurtarma 7-8 römorkörleri ile Kıyem 3 botumuzun iştirak ettiği çalışmalar sonucu saat 18.00'de yüzdürüldü" denildi.
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