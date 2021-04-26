Haber Giriş: 26 Nisan 2021 Pazartesi 19:57Son Güncelleme: Kaynak: AA
Muğla açıklarında Türk kara sularına itilen 8 düzensiz göçmen kurtarıldı
[Fotoğraf: AA]
Muğla'nın Marmaris ilçesinde, Yunanistan sahil güvenlik unsurlarınca Türk kara sularına itilen can salındaki 8 düzensiz göçmen kıyıya çıkarıldı.
Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Marmaris açıklarındaki can salı içerisinde bir grup düzensiz göçmenin bulunduğu bilgisi üzerine harekete geçti.
Yunan sahil güvenlik unsurlarınca Türk kara sularına itildiği öğrenilen 8 kişi kurtarıldı.
Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.
Etiketler: Düzensiz Göçmenler
Sıradaki Haber
Tuzla'da karaya oturan gemi yüzdürüldü
Yükleniyor lütfen bekleyiniz