Kurulduğu günden bu yana Türk dili ve kültürünün tanıtılması, Türkiye ile ilgili bilgi ve bilinç düzeyinin arttırılması gibi önemli konularda faaliyetler yürüten Yunus Emre Enstitüsü (YEE), Güney Kore'de de gerçekleştirdiği birçok kültür ve sanat faaliyetiyle iki ülke arasındaki kültürel ilişkilerin geliştirilmesi yönünde pek çok adım atıyor.

Bu faaliyetlerin en önemli ayaklarından biri olan Türkçe öğretimine yönelik de çeşitli mecralarda sürdürülen kurslar aracılığıyla Türkçe, Güney Kore'de giderek daha fazla ilgi görmeye başladı.

Seul YEE bünyesindeki ilk Türkçe kursu, Nisan 2019'da başlangıç seviyesinde açıldı ve üç ay süren eğitimin sonunda kursiyerler A1 Türkçe sertifikalarını alarak merkezin ilk mezunları oldu.

Aynı yılın güz döneminde açılan A1 ve A2 kurslarıyla ve farklı seviyelerde düzenlenen Türkçe konuşma kulüplerinin açılmasıyla Seul YEE'nin ilk yılında Türkçe öğrenen öğrencilerin sayısı 93'e ulaştı.

Geçen yıl Türkçe öğrenenlerin sayısı arttı

Farklı yaş ve meslek gruplarından Korelilerin ilgi gösterdiği Türkçe kursları geçen yılın başında A1 ve A2 seviyelerinde açılan iki sınıftaki 17 kursiyerin katılımıyla başladı. Tüm dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) en çok yayılım gösterdiği ilk ülkelerden olan Güney Kore'de eğitim büyük ölçüde dijital ortamda sürdürülürken, ülkede sınıf ortamında derslere başlayan ilk kurumlardan birisi YEE oldu.

Yılın ikinci yarısında yayılımını artıran COVID-19'a karşı alınan yeni tedbirler çerçevesinde Seul YEE kurslarını dijital ortama taşıyarak Güney Kore özelinde çevrim içi platformdaki ilk Türkçe kursunu düzenledi.

Canlı olarak gerçekleştirilen derslerde kursiyerlerin dört temel dil becerisinin geliştirilmesine yönelik etkinliklerin yanı sıra başta Zenginleştirilmiş Dijital Kitap olmak üzere enstitü tarafından hazırlanan yardımcı materyallerden faydalanıldı.

Çevrim içi Türkçe kursuna yoğun ilgi gösterildi ve iki ayrı grupta temel seviyede yapılan kurslara Seul'ün yanı sıra, Busan, Jeonju, Paju ve Suwon gibi diğer şehirlerden toplam 72 kursiyer katılım sağladı.

Böylelikle, geçen yıl Türkçe öğrenen öğrenci sayısı çevrim içi düzenlenen konuşma kulüpleri katılımcılarıyla 112 olarak kayıtlara geçti.

Çevrim içi kurslar bu yıl da devam ediyor

Seul YEE'de, üçüncü dönem çevrim içi Türkçe kursları, yine Güney Kore'nin birçok farklı şehrinden başvuran kursiyerlerin katılımlarıyla geçen martta başlatıldı.

Yeni dönem çevrim içi Türkçe kursu için 50'yi aşkın başvuru yapıldı ve derslere iki ayrı grupta temel seviyede 45 öğrenciyle başlandı.

Ayrıca, bu kursun bitiminde düzenlenecek sınavda başarılı olan 2 kursiyere, Türk Hava Yolları (THY) Seul Ofisi'nin katkılarıyla gidiş-dönüş Güney Kore-Türkiye uçak bileti hediye edilecek. Böylelikle kursiyerler, emeklerinin karşılığında Türkçeyi ve Türkiye'yi daha yakından deneyimleme fırsatı da elde etmiş olacak.

Seul YEE, Güney Kore'de Türkiye ve Türkçeye duyulan ilgi sebebiyle her geçen gün artan talebi yüz yüze sınıflar ve çevrim içi kurslarla karşılamaya devam edecek.