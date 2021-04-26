Haber Giriş: 26 Nisan 2021 Pazartesi 20:27Son Güncelleme: Kaynak: AA
Hatayspor, Gençlerbirliği maçının hazırlıklarını tamamladı
[Fotoğraf: AA]
Atakaş Hatayspor, Süper Lig'in 38. haftasında yarın sahasında Gençlerbirliği ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, bordo-beyazlı takım, Osman Çalgın Tesisleri'nde teknik direktör Ömer Erdoğan yönetiminde çalıştı.
Antrenmanda oyuncular; taktik, şut, pas ve dar alan çalışması gerçekleştirdi.
Etiketler: Hatayspor Gençlerbirliği
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