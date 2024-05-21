Edirne ve Tekirdağ'daki uyuşturucu operasyonlarında 9 zanlı yakalandı

Edirne Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kent merkezi ve Keşan ilçesinde gerçekleştirdiği denetimlerde durumlarından şüphelendikleri 4 kişiyi durdurdu.
Şüphelilerin üst aramalarında 27 gram esrar, 15 gram sentetik uyuşturucu ve uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.
Tekirdağ'da ise uyuşturucu operasyonunda 5 şüpheli gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince kentte uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon düzenlendi.
Çorlu, Şarköy ve Malkara ilçelerindeki operasyonda 5 zanlı gözaltına alındı.
Şüphelilerin adreslerindeki aramalarda, 30 gram esrar, 25 gram uyuşturucu madde ve 25 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.
Zanlıların jandarmadaki işlemleri sürüyor.