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Güncel
AA 21.05.2024 10:58

Edirne ve Tekirdağ'daki uyuşturucu operasyonlarında 9 zanlı yakalandı

Edirne ve Tekirdağ'da düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 9 şüpheli gözaltına alındı.

Edirne ve Tekirdağ'daki uyuşturucu operasyonlarında 9 zanlı yakalandı

Edirne Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kent merkezi ve Keşan ilçesinde gerçekleştirdiği denetimlerde durumlarından şüphelendikleri 4 kişiyi durdurdu.

Şüphelilerin üst aramalarında 27 gram esrar, 15 gram sentetik uyuşturucu ve uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Tekirdağ'da 5 kişi gözaltına alındı

Tekirdağ'da ise uyuşturucu operasyonunda 5 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince kentte uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon düzenlendi.

Çorlu, Şarköy ve Malkara ilçelerindeki operasyonda 5 zanlı gözaltına alındı.

Şüphelilerin adreslerindeki aramalarda, 30 gram esrar, 25 gram uyuşturucu madde ve 25 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

Zanlıların jandarmadaki işlemleri sürüyor.

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